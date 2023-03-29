Россияне нанесли 150 ударов по Двуречной под Купянском за сутки
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 150 ударов по Двуречной Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Так, за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать мирных людей и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов области. В частности, в течение суток под ударами оккупантов были Богодухов, Волчанск, Двуречная, Стрелеча, Ветеренарное и другие города и села.
"В течение дня враг массированно обстреливал из минометов, артиллерии и танков пгт Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150 ударов", - рассказал он.
Также, по его словам, в результате обстрелов Волчанска Чугуевского района поврежден объект гражданской промышленности и хозяйственные постройки.
Напомним, российские оккупанты запустили две ракеты, вероятно, С-300 по городу Богодухов в Харьковской области. Предварительно было известно, что никто в результате удара не пострадал.
Позже оказалось, что в результате атаки на город ранения получил местный житель.
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