Жителей Никополя предупредили об угрозе обстрела со стороны оккупированного Энергодара

В четверг, 20 апреля, город Никополь в Днепропетровской области может быть обстрелян со стороны оккупированного Энергодара в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Отмечается, что они отправились в центр города.

"Замечено передвижение Урала с БК + гаубицой в Энергодаре", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские обстрелы в последние дни стали более интенсивными, потому жителям Никополя и района нужно быть максимально осторожными.

Вчера, 19 апреля, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.

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