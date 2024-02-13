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Россияне обстреляли рынок в Волчанске: есть жертва и раненая

Фото: россияне обстреляли рынок в Волчанске Харьковской области 13 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска утром во вторник, 13 февраля, обстреляли рынок в Волчанске Харьковской области. Одна женщина погибла, еще одна была ранена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Около 11 утра российские войска совершили артиллерийский обстрел центральной части Волчанска. В момент обстрела люди находились на местном рынке", - рассказал он.

По словам главы ОВА, в результате действий оккупанта 61-летняя гражданская женщина погибла от мино-взрывной травмы.

"Еще одна 50-летняя гражданская была ранена", - добавил Синегубов.

Обстрелы рынков в Украине

Российские войска постоянно обстреливают рынки в Украине, наряду со станциями скорой помощи, частями спасателей, полицейскими, больницами и учебными заведениями. При чем такие случаи не единичны.

Например, 18 апреля 2023 года российские оккупанты атаковали центр Херсона. Тогда один человек погиб и до 10 пострадали.

 

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Харьков