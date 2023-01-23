Россияне обстреляли частный сектор оккупированных Олешек из танков, - мэр
Фото: Россияне обстреляли частный сектор оккупированных Олешек из танков (GettyImages)
В понедельник, 23 января, российские оккупанты обстреляли захваченный город Олешки (Херсонская область) из танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу городского головы Олешкивского Евгения Рыщука.
"Россияне ведут обстрел из танков с детского пляжа по городу", – говорится в сообщении.
Рыщук отметил, что оккупанты обстреляли частный сектор возле детского тубсанатория.
"Горят дома на улице Интернациональной", - добавил мэр города.
Напомним, что вчера оккупанты обстреляли микрорайон Жилпоселок в Олешках на левом берегу Херсонской области.
Также россияне хотят закрыть больницу в Олешках, а оборудование вывезти.
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