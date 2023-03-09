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Россияне обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

Фото: Россияне обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 9 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"Оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

  • С 11:45 до 12:45 сообщили о 14 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Елино;
  • С 17:00 до 17:40 сообщили о 10 приходах, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Середина-Буда.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется", - добавили в командовании.

Напомним, что Силы обороны Украины сбили дрон-камикадзе Shahed-136 в Сумской области.

Украинские защитники во время массированной атаки россиян 9 марта сбили крылатую ракету в районе Прилук Черниговской области. Ее обломки показали в сети.

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