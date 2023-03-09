Россияне обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей

В четверг, 9 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
"Оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация уточняется", - добавили в командовании.
Напомним, что Силы обороны Украины сбили дрон-камикадзе Shahed-136 в Сумской области.
Украинские защитники во время массированной атаки россиян 9 марта сбили крылатую ракету в районе Прилук Черниговской области. Ее обломки показали в сети.
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