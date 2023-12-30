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Россияне обстреляли приграничное село в Черниговской области, есть погибший

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Около 15:00 часов россияне обстреляли Семеновку (Новгород-Северский район)", - сообщил он. 

В результате российской атаки повреждено более 30 домов и другая гражданская инфраструктура. 

"К сожалению, погиб 32-летний местный житель", - добавил глава ОГА.

 

Фото: Россияне обстреляли пограничную деревню в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)

Массированный обстрел Украины

29 декабря россияне провели самый массированный обстрел Украины с начала полномасштабной войны.

Враг запустил по нашей стране 158 дронов и разных ракет.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 воздушных целей – 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В результате попадания и падения обломков в нескольких регионах погибшие и раненые среди мирного населения.

Детальнее о последствиях российского удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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