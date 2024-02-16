Россияне обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию, - ДТЭК

Российская армия нанесла очередной удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты ликвидируют последствия обстрела", - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе Минэнерго сообщили, что сегодня утром враг нанес удар по территории ТЭС в прифронтовом регионе. "Без пострадавших. Объект продолжает работу", - говорится в сообщении.

Удары по ТЭС

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в течение этой зимы россияне уже 40 раз атаковали тепловые электростанции ДТЭК. По его словам, страдают, прежде всего, большие объекты – это теплоэлектростанции в Донецкой области и две в Днепропетровской.

В составе компании есть три ТЭС, которые расположены в Днепропетровской области - Приднепровская, Криворожская. Кураховская ТЭС находится в городе Курахово Покровского района Донецкой области.

Последняя атака на теплоэлектростанцию ДТЭК произошла несколько дней назад - в ночь на 13 февраля. Тогда в результате обстрела станция прекратила производство электроэнергии.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, с начала отопительного периода в Украине не применяли масштабные отключения света.

"Были локальные повреждения энергообъектов в разных регионах - в последнее время, в частности, враг очень активно атакует Днепропетровщину", - сказал он. По его словам, подачу электричества потребителям восстанавливали достаточно быстро.

В то же время руководитель "Укрэнерго" подчеркнул, что расслабляться еще рано, отопительный сезон все-таки еще не завершен, а враг может атаковать энергосистему не только зимой,