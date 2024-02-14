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Расслабляться еще рано: глава "Укрэнерго" об отключениях света до конца зимы

Украина, Среда 14 февраля 2024 14:38
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Расслабляться еще рано: глава "Укрэнерго" об отключениях света до конца зимы Фото: глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С начала отопительного периода в Украине не применялись масштабные отключения света. Но расслабляться еще рано.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Украинскому радио".

"Этой зимой нам графики аварийных отключений применять не приходилось. Были локальные повреждения энергообъектов в разных регионах - в последнее время, в частности, враг очень активно атакует Днепропетровщину", - сказал он.

По его словам, подачу электричества потребителям восстанавливали достаточно быстро.

"И вообще по стране масштабных проблем действительно пока удавалось избежать", - рассказал Кудрицкий.

В то же время руководитель "Укрэнерго" подчеркнул, что расслабляться еще рано и напомнил о необходимости экономного потребления электроэнергии.

"Во-первых, отопительный сезон все-таки еще не завершен, еще могут быть холодные периоды, когда потребление растет и энергосистеме труднее его покрывать. А во-вторых, к сожалению, враг может атаковать энергосистему не только зимой, поэтому мы должны все быть готовыми и не забывать о экономном потреблении энергоресурсов, особенно утром и вечером, когда на энергосистему есть наибольшая нагрузка", - сказал Кудрицкий.

Прогноз к концу зимы

Напомним, интенсификация обстрелов, глубина разрушений объектов энергетики минувшей зимой и увеличение нагрузки из-за холодной погоды ожидаемо привели к дефициту э/э. По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%).

Дефицит был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.

НБУ ожидает незначительный дефицит электроэнергии в Украине к концу отопительного сезона. В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается.

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Отключения света Укрэнерго
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