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Россияне обстреляли полицейских с гуманитаркой в Красногоровке (видео)

Фото: Полицейский (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска нанесли удар по экипажу правоохранителей в городе Красногоровка (Донецкая область). Этот обстрел удалось запечатлеть на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Взрыв при доставке гуманитарной помощи жителям Красногоровки", - говорится в сообщении.

Под ударом оказался экипаж "Белых ангелов" и группа гражданских жителей.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Российский обстрел запечатлел фотограф Finbarr O'Reilly, снимавший репортаж для The New York Times", - добавили в полиции.

Напомним, что трое полицейских попали под артиллерийский обстрел российских кафиров в Бахмутском районе, они получили ранения.

В Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении.

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Российская ФедерацияДонецкая областьполицияКрасногоровкаВойна в Украине