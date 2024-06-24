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Россияне обстреляли Покровск ракетами "Искандер-М", есть погибшие и десятки раненых

Фото: россияне обстреляли Покровск ракетами "Искандер-М", есть погибшие и десятки раненых (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ударили по Покровску Донецкой области ракетами "Искандер-М". В результате обстрела погибли 4 человека, десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной (ОВА) администрации Вадима Филашкина.

По состоянию на 14:15 известно о: 

  • по меньшей мере 4 погибших; 
  • 34 раненых, среди которых двое детей 12 и 13 лет. 

Отмечается, что пострадавшие дети находятся в среднем и тяжелом состоянии. 

Сейчас на месте работают правоохранители, спасатели и представители городского совета. 

Как рассказал глава ОВА, враг запустил по Покровску две ракеты "Искандер-М". В результате удара также были разрушены частный дом и повреждены еще 16. 

 

Фото: россияне обстреляли Покровск ракетами "Искандер-М", есть погибшие и десятки раненых (t.me/VadymFilashkin)

"Это - один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить. В Донецкой области давно уже не осталось ни одного безопасного места. Берегите себя! Эвакуируйтесь", - добавил он. 

Вражеские обстрелы по Украине

Сегодня, 24 июня, российские террористы ударили по гражданскому объекту ракетой "Искандер-К" в Одессе. В результате обстрела пострадали три человека. Подробнее о ситуации можно почитать по ссылке.

В частности, днем, 23 июня, Россия нанесла очередной удар по Харькову управляемыми авиабомбами.

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