Россияне обстреляли пригород Запорожья с "Искандера", есть разрушения

Российские оккупанты ударили по пригороду Запорожья ракетами "Искандер-К". Жертв среди гражданских нет.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.
"Зафиксировано попадание в поле рядом с частными домами. Взрывной волной поврежден жилой дом и автомобиль. Обошлось без жертв", - пишет пресс-служба.
На месте обстрела уже работают соответствующие службы.
Фото: россияне обстреляли пригород Запорожья из "Искандера", есть разрушение (t.me/zoda_gov_ru)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты сегодня нанесли удар по пригороду Запорожья. В области в тот момент звучала воздушная тревога.
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