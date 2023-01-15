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Россияне обстреляли оккупированную Каховку, чтобы принудить людей к эвакуации

Фото: россияне обстреляли оккупированную Каховку, чтобы принудить людей к эвакуации (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ обстреляли оккупированную Каховку из пригорода, в результате обстрела погибла женщина, еще несколько человек ранены. Таким образом, россияне хотят заставить людей "эвакуироваться" в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата областного совета Сергея Хланя в Facebook.

"Целились по жилому кварталу. У людей в многоэтажках выбило окна, упала крыша, некоторые квартиры уничтожены полностью", - написал Хлань.

Он также добавил, что в Геническом районе продолжается давление на тех, кто не идет на сотрудничество с врагом. Россияне могут внезапно приезжать и забирать людей из домов.

"Выбивают непонятные признания. Особенно это касается семей, чьи дети или внуки были в АТО, или сейчас находятся в ВСУ. Сдают информацию местные коллаборанты", - написал депутат.

Напомним, ранее Хлань заявил, что российские захватчики специально обстреливают временно оккупированное левобережье Херсонской области, чтобы заставить гражданских уехать в Россию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки и вывезти всех больных.

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