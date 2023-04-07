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Россияне обстреляли Очаков: повредили гражданские объекты

Фото: россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Очакова (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Россияне с утра 7 апреля обстреляли Очаков Николаевской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Об этом написал начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Оккупанты в 5:00 обстреляли магазины, жилые дома и другую инфраструктуру города Очаков. Пока известно о двух пострадавших, которым врачи оказывают помощь.

Фото: оккупанты утром обстреляли Очаков (t.me/s_shayhet)

Ранее мы писали, ночью, 7 апреля, прогремели два громких взрыва в Славянске Донецкой области. Воздушная тревога не была объявлена.

Напомним, ВСУ отразили более 40 атак россиян в сутки. Оккупанты сосредотачивают войска для наступления на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

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