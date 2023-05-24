Россияне обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области: пострадал ребенок

Российские военные обстреляли пгт Нью-Йорк в Донецкой области в среду, 24 мая. В результате вражеской атаки пострадал один ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Торецкую городскую военную администрацию.
"Сегодня днем, во время обстрела вражескими наемниками пгт Нью-Йорк, пострадал еще один ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка 2008 года рождения получила незначительные ранения.
Российская армия контролирует определенную часть Донецкой области и регулярно обстреливает села и города, находящиеся под контролем ВСУ.
Жители Донецкой области имеют возможность бесплатно эвакуироваться в Житомирскую область. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.
Напомним, что в Торецке из-за обстрела россиян 23 мая ранения получили 5 человек. Во время массированной атаки по городу повреждено 7 многоэтажек, 3 частных дома, 2 админздания, школу, дворец культуры и здание храма.
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