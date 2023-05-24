RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области: пострадал ребенок

Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные обстреляли пгт Нью-Йорк в Донецкой области в среду, 24 мая. В результате вражеской атаки пострадал один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Торецкую городскую военную администрацию.

"Сегодня днем, во время обстрела вражескими наемниками пгт Нью-Йорк, пострадал еще один ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка 2008 года рождения получила незначительные ранения.

В Торецкой МВА призвали родителей позаботиться о безопасности детей и эвакуироваться в более безопасный регион.

Обстрелы Донецкой области

Российская армия контролирует определенную часть Донецкой области и регулярно обстреливает села и города, находящиеся под контролем ВСУ.

Жители Донецкой области имеют возможность бесплатно эвакуироваться в Житомирскую область. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.

Напомним, что в Торецке из-за обстрела россиян 23 мая ранения получили 5 человек. Во время массированной атаки по городу повреждено 7 многоэтажек, 3 частных дома, 2 админздания, школу, дворец культуры и здание храма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьТорецкВойна в Украине