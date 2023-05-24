Обстрелы Авдеевки и Торецка: стало больше раненых и пострадавших

Из-за обстрела Авдеевки Донецкой области во вторник, 23 мая, число раненых возросло до 3 человек. Оккупанты также массированно атаковали Торецк, там 5 пострадавших.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

Обстрел Авдеевки

"На Донецком направлении 3 человека ранены в Авдеевке - город подвергся массированному обстрелу из "Градов", - рассказал он.

23 мая российские войска нанесли массированный удар по Авдеевке Донецкой области, применив авиацию и ракеты. До этого сообщалось о двух раненых. При чем из-за этого обстрела был полностью разрушен девятиэтажный дом вплоть до фундамента. Под его завалами могли находиться около двух человек.

Обстрел Торецка

В Торецке из-за обстрела россиян 23 мая ранения получили 5 человек.

По данным Кириленко, во время массированной атаки по городу повреждены 7 многоэтажек, 3 частных дома, 2 админздания, школа, дворец культуры и здание храма. Как свидетельствуют последствия разрушений, враг целится именно по местам, где могут находиться люди.

Обстрелы Донецкой области

По данным Кириленко, всего за сутки в Донецкой области из-за обстрелов захватчиков ранения получили 11 человек - по одному еще в Константиновке, Новодмитровке и Николаевке. Несмотря на обстрелы, под которыми находится каждый город Донецкой области, например, в Авдеевке, остаются еще 1700 человек. В последние месяцы враг начал плотно бить и по городам так называемого "относительного тыла" - Константиновке, Краматорску, Дружковке, Славянску.