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Россияне обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области: пострадал ребенок

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Нью-Йорк, Среда 24 мая 2023 15:20
Россияне обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области: пострадал ребенок Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные обстреляли пгт Нью-Йорк в Донецкой области в среду, 24 мая. В результате вражеской атаки пострадал один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Торецкую городскую военную администрацию.

"Сегодня днем, во время обстрела вражескими наемниками пгт Нью-Йорк, пострадал еще один ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка 2008 года рождения получила незначительные ранения.

Россияне обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области: пострадал ребенок В Торецкой МВА призвали родителей позаботиться о безопасности детей и эвакуироваться в более безопасный регион.

Обстрелы Донецкой области

Российская армия контролирует определенную часть Донецкой области и регулярно обстреливает села и города, находящиеся под контролем ВСУ.

Жители Донецкой области имеют возможность бесплатно эвакуироваться в Житомирскую область. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.

Напомним, что в Торецке из-за обстрела россиян 23 мая ранения получили 5 человек. Во время массированной атаки по городу повреждено 7 многоэтажек, 3 частных дома, 2 админздания, школу, дворец культуры и здание храма.

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