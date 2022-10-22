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Россияне обстреляли Никопольский район: три человека получили ранения

Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 22 октября, российские оккупанты обстреляли Никопольский район из реактивной артиллерии. В результате атаки три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"В обед россияне снова обстреляли Никопольский район", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, оккупанты ударили с РСЗО по Червоногригоревской общине. Три человека получили ранения, теперь они в больнице.

"Пострадали жилые дома", - добавил глава области.

Напомним, что россияне били по Никопольскому району по артиллерии и РСЗО.

Утром, 22 октября, Российская Федерация прибегла к очередному массированному удару. В ряде областей раздались взрывы, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет.

Также в Никополе о воздушной тревоге будут сообщать ГСЧС и полиция.

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