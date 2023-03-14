Россияне обстреляли Никопольский район и повредили частные дома (фото)
Во вторник, 14 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и разрушили частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Сегодня с утра до самого вечера от обстрелов пострадал Никопольский район. Враг атаковал район тяжелой артиллерией и БпЛА. Пострадали Покровская, Никопольская и Марганецкая общины. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Покровской общине из-за обстрелов загорелись хозяйственное сооружение и авто. Пожар спасатели потушили.
"Повреждены магазин и частное предприятие, 10 домов и 5 хозяйственных сооружений, микроавтобус. Два автомобиля повреждены, еще один - уничтожен. Побиты газопроводы и линии электропередач", - рассказал глава области.
В Никополе тоже зафиксировали повреждения из-за обстрелов РФ. Там повреждено частное предприятие и 6 домов. В Марганецкой общине последствия обстрелов еще выясняются.
Напомним, что сегодня, 14 марта, в Днепропетровской области украинские военные сбили российского беспилотника. Наверное, это был разведывательный дрон.
В понедельник, 13 марта, российские военные обстреляли три общины в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадало предприятие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.