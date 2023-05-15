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Россияне обстреляли Никопольский район: есть раненые, среди них ребенок

Фото: Обстрел Никопольского района (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 15 мая, русские войска обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки были ранены три человека, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня враг накрывал артиллерийским огнем Никопольский район. Под удар попала Червоногригорьевская община, но больше всего - сам Никополь. По городу попали почти три десятка снарядов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что известно о трех пострадавших. Среди них - 14-летняя девушка. Ее госпитализировали, состояние сейчас удовлетворительное. Еще двое мужчин, 61 и 42 лет, будут лечиться амбулаторно.

"В городе возникло несколько пожаров - горели хозяйственные постройки и объект инфраструктуры. Всюду с огнем спасатели уже справились", - добавил глава области.

Также избиты 14 пятиэтажек и 7 частных домов. Уничтожена 1 хозяйственная постройка, еще 8 - разбиты. Зацепило и пять автомобилей. Имеются разрушения на трех частных предприятиях и СТО.

Напомним, что в понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли группу полицейских вблизи Часового Яра в Донецкой области. Пятеро правоохранителей получили ранения.

В понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли Двуречную в Харьковской области. В результате этого погибли два человека.

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