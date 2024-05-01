Россияне обстреляли Никополь. Повреждены дома и ранена женщина

Вечером 30 апреля российские военные трижды обстреляли Никополь из артиллерии. В результате атаки повреждена жилищная инфраструктура и ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.