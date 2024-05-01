Россияне обстреляли Никополь. Повреждены дома и ранена женщина
Вечером 30 апреля российские военные трижды обстреляли Никополь из артиллерии. В результате атаки повреждена жилищная инфраструктура и ранена женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.
Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии, а также реактивной системы залпового огня "Град".
"В результате обстрела повреждены админздание, детский сад и заправка. Изуродованы 7 многоэтажек. А еще - двухэтажный дом. Задета линия электропередач", - написал Лысак.
В результате атаки пострадала 82-летняя женщина, ее будут лечить амбулаторно.
Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (https://t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, накануне российский агрессор ударил ракетами по Одессе.
В результате атаки повреждены жилые дома. Погибли три человека.
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