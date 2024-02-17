Россияне обстреляли Никополь и район: есть раненые (фото)

В населенном пункте Марганецкого общества под удар российского FPV-камикадзе попал автомобиль, в результате чего ранения и контузию получили женщина 1974 года рождения и мужчина 1975 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы в больницу, их состояние стабильное, средней тяжести, врачи оказывают необходимую помощь.

В общей сложности, изуродовано восемь частных домов, шесть хозяйственных сооружений, имущество агропромышленного предприятия, автомобиль, линии газо- и электросети.

Фото: россияне обстреляли Никополь и район (t.me/Yevtushenko_E)

"Прошу жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в хранилище или воспользоваться правилом двух стен", - отметил Евтушенко.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня около 14:00 российские военные атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина. Позже стало известно еще об одном раненом.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Позже стало известно также об обстреле Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.

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