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Россияне обстреляли Никополь: поврежден дом и линии электропередач

Фото: Обстрел Никополя (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 1 мая, российские войска обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки пострадал частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"Утром российские войска произвели обстрел Никополя. К счастью, без раненых и погибших сейчас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежден 1 частный дом, 1 хозяйственное сооружение. Повреждены линии электропередачи.

"Специалисты работают над их восстановлением", - добавил мэр города.

Как сообщалось, российские военные ночью 1 мая выпустили по Днепропетровской области ракеты. Враг дважды за ночь атаковали Павлоград и Павлоградский район. Первоначально было известно о 25 пострадавших, трое из которых – дети.

Напомним, ночью на понедельник, 1 мая, во время вражеского ракетного удара по Украине ПВО сбило 8 крылатых ракет над Днепропетровской и Харьковской областями. Вероятно, это были Х-101/555.

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