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Россияне обстреляли Никополь: один человек получил ранения, повреждены дома

Фото: Обстрел Никополя (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 3 мая, россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"Утром российские войска произвели обстрел Никополя. К сожалению, 1 человек травмирован", - говорится в сообщении.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук объяснил, что пострадавшей пожилая женщина и она будет лечиться дома. Отмечается, что были повреждены 13 частных жилых домов, 9 хозяйственных построек, здания медицинского учреждения, 2 легковых автомобиля, 22 солнечные панели.

"Уничтожены 2 хозяйственные сооружения. Информация еще уточняется. В результате обстрела произошел пожар, который спасетели уже ликвидировали. Повреждены линии электропередач", - добавил мэр города.

Россияне сегодня обстреляли гипермаркет в Херсоне. Они поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Число погибших в результате атаки российских оккупантов по Херсонской области 3 мая возросло до 17 человек.

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