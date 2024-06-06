РФ этой ночью запустила по Украине баллистические ракеты и "Шахеды": как отработала ПВО
Российские оккупанты для очередной воздушной атаки по территории Украины применили в ночь на 6 июня две баллистические ракеты и 18 ударных беспилотников типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ почти все дроны-камикадзе были сбиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Отмечается, что противник этой ночью запускал дроны-камикадзе по Украине из районов Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.
А баллистическими ракетами "Искандер-М" враг бил по Днепропетровской области из района российского Таганрога.
Работа ПВО
"Отражали воздушное нападение противника мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил", - рассказал Олещук.
Генерал отметил, что в результате противовоздушного боя были сбиты 17 ударных беспилотников оккупантов, которые "минусировали" на территории четырех областей, а именно:
- в Николаевской,
- Херсонской,
- Запорожский,
- Хмельницкой областей.
Добавим, в Военно-Морских силах ВСУ отметили, что два из этих сбитых "Шахедов" этой ночью - на счету военнослужащих ВМС.
Ночная воздушная атака
Напомним, 5 июня вечером российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" для очередной воздушной атаки по Украине. В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сигналы зазвучали на юге страны, а позже, уже ночью 6 июня - в центральных регионах, на западе и на востоке.
Также сообщалось о взрыве в районе города Запорожье.
Кроме того, ночью в командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе применения противником баллистического вооружения.
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