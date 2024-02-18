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Россиян утром обстреляли из артиллерии Никопольский район, есть пострадавший

Воскресенье 18 февраля 2024 14:13
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Россиян утром обстреляли из артиллерии Никопольский район, есть пострадавший Фото: Россиян утром обстреляли из артиллерии Никопольский район, пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром, 18 февраля, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии. В результате ударов есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Террористы запустили по Мировской громаде Никопольского района с десяток артиллерийских снарядов.

"К сожалению, есть пострадавший. Это 56-летний мужчина. У него осколочное ранение головы и перелом предплечья. Врачи оценивают его состояние как среднее", - рассказал Лысак.

Обстрелы Никополя и Никопольского района

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

Также еще два человека получили ранения в результате удара россиянами дроном по территории Марганецкой общины на Никопольщине, вчера, 17 февраля.

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