RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве сообщают о "прилетах"

Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

В Николаеве сегодня вечером, 16 мая, раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Обновлено 23:41

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким попросил местных жителей не фотографировать и снимать на видео места прилетов.

"Надо попросит apple отключать функцию фото и видео во время тревоги. Ну или "отрубить пальцы" внести в кпк. 1 объект - локализация, открытая территория (без жертв)", - отметил Ким.

Обновлено 23:39

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов.

"Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения. Все службы отработают - после отбоя дадим официальную информацию", - отметил Сенкевич.

В Николаеве во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Официальная информация о последствиях пока не сообщалась.

Жители города и области призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге.

В Киеве и ряде областей Украины в центре, на севере и юге страны сегодня вечером, 16 мая, объявили воздушную тревогу.

Напомним, все 18 ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 16 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВзрыв