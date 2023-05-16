В Николаеве сообщают о "прилетах"

В Николаеве сегодня вечером, 16 мая, раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Обновлено 23:41
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким попросил местных жителей не фотографировать и снимать на видео места прилетов.
"Надо попросит apple отключать функцию фото и видео во время тревоги. Ну или "отрубить пальцы" внести в кпк. 1 объект - локализация, открытая территория (без жертв)", - отметил Ким.
Обновлено 23:39
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов.
"Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения. Все службы отработают - после отбоя дадим официальную информацию", - отметил Сенкевич.
В Николаеве во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Официальная информация о последствиях пока не сообщалась.
Жители города и области призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге.
В Киеве и ряде областей Украины в центре, на севере и юге страны сегодня вечером, 16 мая, объявили воздушную тревогу.
Напомним, все 18 ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 16 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.
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