В Николаеве сообщают о "прилетах"

Обновлено 23:41

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким попросил местных жителей не фотографировать и снимать на видео места прилетов.

"Надо попросит apple отключать функцию фото и видео во время тревоги. Ну или "отрубить пальцы" внести в кпк. 1 объект - локализация, открытая территория (без жертв)", - отметил Ким.

Обновлено 23:39

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов.

"Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения. Все службы отработают - после отбоя дадим официальную информацию", - отметил Сенкевич.

В Николаеве во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Официальная информация о последствиях пока не сообщалась.

Жители города и области призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать объявления о воздушной тревоге.