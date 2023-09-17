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Россияне обстреляли медицинское учреждение в Никольском Херсонской области

Воскресенье 17 сентября 2023 10:36
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Россияне обстреляли медицинское учреждение в Никольском Херсонской области Фото: Россияне обстреляли медицинское учреждение в Никольском Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ночью обстреляли Никольское Херсонской области. Попали по медицинскому заведению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Ночью под огонь оккупантов попало медучреждение. В результате удара повреждено здание ФАПа. Здесь выбиты окна и двери, разбиты внутренние помещения", - пишет пресс-служба.

Фото: Россияне обстреляли медицинское учреждение в Никольском Херсонской области (Getty Images)

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 16 сентября, террористы совершили 77 обстрелов по территории региона. Враг выпустил 334 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В учебное заведение и два гидротехнических сооружения в Бериславском районе", - добавил глава ОГА.

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