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Россияне обстреляли больницу и роддом в Торецке: в ОВА показали последствия

Фото: россияне обстреляли больницу и роддом в Торецке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты атаковали больницу и роддом в Торецке Донецкой области в воскресенье, 13 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВО Павла Кириленко в Telegram.

"Больница, роддом и профилакторий в Торецке попали под вражеский обстрел. К счастью, обошлось без пострадавших, но здания имеют серьезные повреждения", - написал он.

Кириленко подчеркнул, что захватчики стремятся сделать жизнь в Донецкой области невыносимой.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре. Учреждения здравоохранения, которые мы долго строили и восстанавливали, они разрушают в мгновение ока", - добавил глава ОВА.

Напомним, сегодня россияне ударили по двухэтажному дому в Курахово Донецкой области, один человек пострадал.

Вчера кафиры обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области из "Градов", артиллерии и минометов.

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