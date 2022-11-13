Россияне атаковали Донецкую область из "Градов", артиллерии и минометов: есть погибшие и раненые

Российские военные обстреляли семь населенных пунктов в субботу, 12 ноября. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Вчера россияне открывали огонь по Авдеевке, Бахмуту, Святогорску, Дружковке, пгт Большая Новоселка, селам Ивановское и Новоселка.

Оккупанты атаковали мирные населенные пункты из ракетных систем, РСЗО "Град", артиллерии и минометов. Они уничтожили и повредили 7 гражданских объектов - 4 жилых дома, гостиницу, кафе и беседку.

В результате обстрелов Бахмута погибли мирные жители, поврежден многоквартирный и частный дома.

Российские снаряды также попали в инфраструктуру Святогорска и Дружковки. По предварительной информации, люди не пострадали. Из-за минометных обстрелов ранен житель поселка Большая Новоселка.

Кроме того, сообщается, что полиция помогла эвакуироваться еще 97 людям. С начала обязательной эвакуации выехало более 29 200 человек, среди них 4524 детей, 1847 - люди с инвалидностью.

Как сообщалось ранее, вчера оккупанты убили двух человек в Бахмуте.

Кроме этого, украинские военные атаковали колонну россиян под Павловкой в Донецкой области. Для этого был использован ПТРК "Стугна-П".

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