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Россияне обстреляли больницу в Черниговской области

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Войска РФ сегодня, 29 августа, из артиллерии атаковали город Семеновка в Черниговской области. В результате вражеского обстрела пострадала больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня во второй половине дня российские террористы из артиллерии обстреляли город Семеновка. Как это уже делали не раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был поврежден хирургический корпус местной больницы.

Фото: Семеновка (google.com.ua/maps)

"Информация уточняется", - написал Чаус.

Обстрелы Чернигова и области

19 августа во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего баллистики, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения. Все детали атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

Также ночью 22 августа русские войска обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской области. В результате атаки оккупантов погиб мужчина.

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