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Россияне обстреляли Курахово Донецкой области, есть погибшие и раненые

Фото: россияне обстреляли Курахово Донецкой области, есть погибшие и раненые
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли из артиллерии Курахово в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

В результате вражеского обстрела были повреждены четыре дома.

"Курахово уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь - россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским. Не оставайтесь в Донецкой области - вы ставите под риск собственную жизнь!" - написал Кириленко.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли Авдеевку, один человек получил ранения.

26 ноября оккупанто нанесли авиаудар по Часовому Яру, один человек погиб.

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