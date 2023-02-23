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Россияне обстреляли Купянский район: люди оказались под завалами

Иллюстративное фото: россияне обстреляли Купянский район (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Купянский район в четверг, 23 февраля. В результате атаки один человек получил ранения, еще двое находятся под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По предварительной информации, оккупанты били С-300.

"Есть попадание в административное здание. Ранение получил гражданский мужчина, который находился рядом со зданием. Под завалами находятся минимум два человека", - написал Синегубов.

Он отметил, что на месте работают все спасательные службы.

Напомним, сегодня утром захватчики обстреляли Купянск, две женщины получили ранения.

Кроме того, Синегубов рассказал о ситуации на оккупированной части Харьковской области.

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КупянскХарьков