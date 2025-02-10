Россияне обстреляли Краматорск и Константиновку, есть раненые

По словам чиновника, Константиновка подверглась 4 авиаударам со стороны войск РФ. В результате атаки противника в городе были ранены 4 человека, и все они доставлены в больницу.

Глава ОВА добавил, что информация о разрушениях в этом городе устанавливается.

В Краматорске сейчас известно о 2 раненых в частном доме. Начальник администрации также отметил, что окончательные последствия вражеского обстрела города "еще предстоит определить".

"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы!" - призвал он жителей области.

Эвакуация в Донецкой области

Напомним, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления обстрелов и боевых действий. Эвакуационные поезда регулярно доставляют людей в более безопасные регионы Украины. Там переселенцам оказывают необходимую помощь.

4 февраля в ОВА рассказали, что в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей из 12 населенных пунктов.

Согласно данным на конец января, в Покровске оставались около семи тысяч человек. Всех детей удалось вывезти.