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Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску

Фото: россияне обстреляли Краматорск (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 января россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Краматорску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

"Ракетный удар по Краматорску", – написал Гончаренко.

По его словам, на данный момент выясняются последствия обстрела. При ударе в области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, на днях россияне совершили обстрел Краматорска. Приоритетом для них было впечатление гражданской инфраструктуры. В результате атаки есть жертвы.

Добавим, в ночь на 17 января россияне также били по Краматорску, тогда ракеты атаковали промышленную зону.

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