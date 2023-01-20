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Ракетный удар по Краматорску: известно о жертве, есть повреждения

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Краматорск, Пятница 20 января 2023 13:16
Ракетный удар по Краматорску: известно о жертве, есть повреждения Фото: российские войска обстреляли Краматорск (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска нанесли три ракетных удара по Краматорску. Целью врага были исключительно гражданские объекты, сейчас известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.

"Всего было три удара нанесены исключительно по гражданской инфраструктуре. Рядом детский сад, одна из школ и частное учреждение, профилакторий. Также частично повреждены находящиеся рядом многоквартирные дома. Сейчас подсчитываются убытки и оказывается вся необходимая помощь. Сейчас есть подтверждение об одном погибшем" , - рассказал Кириленко.

Напомним, о том, что оккупанты обстреляли Краматорск ранее сообщил и мэр города Александр Гончаренко.

Добавим, в ночь на 17 января россияне также били по Краматорску, тогда ракеты атаковали промышленную зону.

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Краматорск Донецкая область Обстріл ракетный удар
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