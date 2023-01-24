Россияне обстреляли Константиновку: четыре человека пострадали, среди них дети

Российские оккупанты сегодня, 24 января, обстреляли Константиновку. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Специалисты предоставили всем пострадавшим медицинскую помощь. Их состояние здоровья на данный момент удовлетворительное.
В результате обстрела также были повреждены многоэтажки. При этом точные последствия еще предстоит установить.
Напомним, вчера россияне массированно обстреляли Донецкую область ракетами, артиллерией и РСЗО, в результате чего жертвы и разрушения.
Ранее россияне ударили по жилому кварталу города Часов Яр, погиб один человек.
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