Россияне обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и пострадавшие

Российские военные укрыли огнем мирные населенные пункты в Херсонской области 21 сентября. В результате вражеских атак есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Александра Прокудина, Херсонскую областную прокуратуру и главу Бериславской РГА Владимира Литвинова.
По предварительной информации, из-за вражеских обстрелов Белозерки один человек погиб, еще двое получили ранения.
Прокудин сообщил, что россияне целый день обстреливают Херсонскую область. С начала этих суток из-за вражеских атак пострадали 15 человек: у пятерых россияне забрали жизни, еще десять - травмированы.
Херсонская областная прокуратура сообщала, что в результате обстрела Дарьевской общины погиб 58-летний мужчина. Он был хозяином частного дома, по которому попали оккупанты.
Литвин сообщил, что россияне ударили по селу Львово управляемыми авиабомбами. Захватчики попали в частные дома, в результате чего 63-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.
Вчера Прокудин сообщал, что оккупанты усилили авиаудары по прибрежным общинам Херсонской области.
Отметим, что после того, как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.