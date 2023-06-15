Россияне обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненая

Российские войска сегодня, 15 июня, обстреляли Херсонскую область. В результате этого один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российская армия обстреляла Берислав", - говорится в сообщении. По его словам, 55-летний местный мужчина погиб в собственной квартире. Фото: населенные пункты, которые обстреляла Россия (deepstatemap.live) "Также российская авиация ударила по Казацкому. Там ранения получила 86-летняя женщина, ее госпитализировали", - добавил глава области. Ситуация в Херсонской области Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон и Херсонскую область даже после подрыва Каховской ГЭС. Теракт России, в свою очередь, привел к затоплению ряда населенных пунктов региона.