ua ru
Чт, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Херсонську область: є загиблий і поранена

Новость на русском →
Херсонська область, Четвер 15 червня 2023 20:32
Росіяни обстріляли Херсонську область: є загиблий і поранена Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 15 червня, обстріляли Херсонську область. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російська армія обстріляла Берислав", - йдеться у повідомленні.

За його словами, 55-річний місцевий чоловік загинув у власній квартирі.

Росіяни обстріляли Херсонську область: є загиблий і пораненаФото: населені пункти, які обстріляла Росія (deepstatemap.live)

"Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували", - додав глава області.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон та Херсонську область навіть після підриву Каховської ГЕC. Теракт Росії, зі свого боку, призвів до затоплення низки населених пунктів регіону.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області. Внаслідок удару загинула 80-річна жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом