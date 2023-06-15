Росіяни обстріляли Херсонську область: є загиблий і поранена
Російські війська сьогодні, 15 червня, обстріляли Херсонську область. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Російська армія обстріляла Берислав", - йдеться у повідомленні.
За його словами, 55-річний місцевий чоловік загинув у власній квартирі.
Фото: населені пункти, які обстріляла Росія (deepstatemap.live)
"Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували", - додав глава області.
Ситуація в Херсонській області
Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон та Херсонську область навіть після підриву Каховської ГЕC. Теракт Росії, зі свого боку, призвів до затоплення низки населених пунктів регіону.
Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області. Внаслідок удару загинула 80-річна жінка.
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