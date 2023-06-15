Росіяни обстріляли Херсонську область: є загиблий і поранена

Російські війська сьогодні, 15 червня, обстріляли Херсонську область. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російська армія обстріляла Берислав", - йдеться у повідомленні. За його словами, 55-річний місцевий чоловік загинув у власній квартирі. Фото: населені пункти, які обстріляла Росія (deepstatemap.live) "Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували", - додав глава області. Ситуація в Херсонській області Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон та Херсонську область навіть після підриву Каховської ГЕC. Теракт Росії, зі свого боку, призвів до затоплення низки населених пунктів регіону.