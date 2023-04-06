Россияне обстреляли Херсонскую область авиабомбами: ранены семь человек

В четверг, 6 апреля, российские военные обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего пострадали семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Россияне атакуют Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Вечером три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два - по Новобериславу и один - по Казацкому", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас известно о семи жителях Херсонской области, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацкое.
"Подробная информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется", - добавил глава области.
Напомним, что в четверг, 6 апреля, российские военные обстреляли село Змиевка в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека.
Российские оккупанты вчера ударили по гражданской инфраструктуре Херсона. Во вражеский обстрел попали два коммунальных предприятия.
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