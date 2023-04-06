Оккупанты атаковали село в Херсонской области с беспилотника: пострадали четыре человека

В четверг, 6 апреля, российские военные обстреляли село Змиевка в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне", - добавил глава ОВА.

Отмечается, что взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 4 местных жителя.

"Россияне обстреляли Змеевку Бериславской общины - снова били по мирным людям", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Херсоне снова сообщали о звуках взрывов в четверг, 6 апреля.

Российские оккупанты вчера ударили по гражданской инфраструктуре Херсона. Во вражеский обстрел попали два коммунальных предприятия.

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