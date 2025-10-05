Россияне обстреляли Херсонщину: девять пострадавших, среди них дети и беременная женщина

На Херсонщине в результате обстрелов и минно-взрывных инцидентов ранены девять человек, среди которых дети и беременная женщина. Полицейские документируют последствия атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Утром территория Днепровского района находилась под артиллерийскими обстрелами и ударами РСЗО. В результате "прилетов" легкие ранения получили две женщины в возрасте 50 и 68 лет.
Также под ударами вражеской артиллерии находился Центральный район Херсона. В центральной части города, как сообщалось ранее, в результате обстрела тяжелые ранения получили 38-летняя беременная женщина и ее сыновья в возрасте 8 и 17 лет.
Днем Днепровский район вновь попал под обстрелы вражеской артиллерии. В результате них минно-взрывную травму и осколочные ранения получила 68-летняя женщина.
Между тем в микрорайоне "ХБК" россияне с дрона сбросили боеприпас рядом с 39-летним мужчиной, в результате чего он получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию и множественные осколочные ранения ноги.
В то же время в Днепровском районе в результате вражеского обстрела ранения получил 38-летний горожанин. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ног.
А вот в Великой Александровке 69-летний местный житель на приусадебном участке наступил на противопехотную мину. В результате подрыва мужчина получил взрывную травму и ампутацию стопы.
Напомним, что в течение этой ночи Россия осуществила массированную атаку по Украине. Больше всего пострадали Львовская область и город Львов. Для ударов по городу и области враг использовал почти все имеющиеся виды вооружения.
Кроме западных областей, под обстрел попало Запорожье.
Массированная атака вызвала отключение электроэнергии у десятков тысяч людей, часть Черкасской области также осталась без света из-за поврежденных линий электропередач.
Ночью удары нанесли и по объектам критической инфраструктуры Ивано-Франковской области.
Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.