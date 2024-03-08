Россияне обстреляли Херсон: ранен 7-летний ребенок

"В результате недавнего вражеского обстрела Херсона получил ранение 7-летний ребенок", - сообщил Мрочко.

По данным главы МВА, сейчас мальчик госпитализирован. По предварительным данным, у него контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы.

В Херсонской ОВА сообщили, что около 22:49 на месте обстрела деблокировали двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже.

"Их эвакуировали в безопасное место", - добавили в администрации.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.

Этой ночью в Херсонской области сбили два дрона-камикадзе типа "Шахед". Как известно, всего на юге Украины в ночь на 8 марта уничтожили 30 беспилотников.

В Одесской области было попадание в инфраструктурный объект. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован.

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