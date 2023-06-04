Россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии, есть пострадавшие

Поселок Золочев Харьковской области подвергся российскому артиллерийскому обстрелу. В результате чего пострадали два человека.
Об этом заявил глава Золочевской общины Виктор Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Обстрел произошел сегодня в 14.30, в результате которого поврежден дом детского и юношеского творчества.
"Выбиты 10 окон и входная дверь. Другие повреждения выясняются. Ранения получили 40-летний мужчина и 38-летняя женщина", - рассказал Коваленко.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты захватили часть Харьковской области. Однако Силы обороны в ходе успешного контрнаступления освободили все населенные пункты области от захватчиков.
После этого российские войска продолжают активно наносить ракетные удары по региону. В частности, оккупанты совершают атаки с использованием минометов и артиллерийских орудий.
Недавно захватчики нанесли удар по Двуречней, в результате чего ранения получили два человека: 63-летняя женщина и 70-летний мужчина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.