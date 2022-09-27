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Россияне обстреляли громаду Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии

Фото: Россияне обстреляли общину Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в течение дня, 27 сентября, били по Днепропетровской области. В результате пострадали автомобили и здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

"Сегодня под ударом снова оказалось Криворожье: оккупанты в течение дня трижды били по Зеленодольской общине", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, россияне били из "Ураганов" и ствольной артиллерии.

"В Большой Костромке повреждены два жилых дома и легковый автомобиль. Также - помещение одного из предприятий", - добавил глава облсовета.

В результате обстрелов среди гражданских никто не пострадал.

Напомним, что россияне били по общинам Днепропетровской области. В результате 3 человека получили ранения.

Также, россияне нанесли новые удары по Никопольскому району на Днепровщине. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 общины – Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.

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