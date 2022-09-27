Россияне обстреляли громаду Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии

"Сегодня под ударом снова оказалось Криворожье: оккупанты в течение дня трижды били по Зеленодольской общине", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, россияне били из "Ураганов" и ствольной артиллерии.

"В Большой Костромке повреждены два жилых дома и легковый автомобиль. Также - помещение одного из предприятий", - добавил глава облсовета.

В результате обстрелов среди гражданских никто не пострадал.