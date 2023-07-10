Мальта – Украина: какой стадион примет матч отбора к Евро-2024

Украинская ассоциация футбола объявила место проведения поединка национальной команды Украины против сборной Мальты в квалификации к чемпионату Европы-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Матч Мальта – Украина состоится 17 октября в пригороде Валлетты Та-Кали. Поединок начнется в 21:45 по Киеву на Национальной арене.

Крупнейший стадион островного государства может принять 17 тысяч зрителей. Построенная в 1981 году арена была реконструирована в 2016-2017 гг. Кроме домашних матчей сборной Мальты, сооружение было домом финала Евро-2014 среди 17-летних.

Мальтийцы и украинцы встретятся в 8-м туре квалификации. Перед вояжем на средиземноморский остров "сине-желтых" ждут испытания Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября). В свою очередь 14 октября подопечные Сергея Реброва сыграют домашний матч против Северной Македонии.

После четырех туров отбора лидером группы C остается Англия (12 очков). Сборная Украины провела на поединок меньше, набрала 6 пунктов и идет второй. Тем временем мальтийцы с четырьмя поражениями – безнадежный аутсайдер квинтета.