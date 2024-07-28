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Россияне обстреляли две многоэтажки в Никополе: восемь пострадавших

Фото: россияне обстреляли две многоэтажки в Никополе, восемь пострадавших (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области 28 июля. Пострадали восемь людей, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Во время вражеского обстрела Никополя пострадали восемь жителей двух многоэтажных домов, из них двое детей", - говорится в сообщении.

В частности, спасатели оказали помощь пяти людям, двое из которых дети.

"Сотрудники ГСЧС совместно с работниками экстренной медицинской помощи и группой быстрого реагирования Красного Креста транспортировали травмированную женщину и мужчину в больницу", - добавили в ГСЧС.

 

Еще женщину и двоих детей спасатели вывели из квартиры поврежденного многоэтажного дома и передали медицинским работникам.

Обстрелы Никополя

Российские войска постоянно обстреливают Никополь Днепропетровской области с Энергодара Запорожской области.

Последний был оккупирован в 2022 году во время масштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас и Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре нааходится под контролем захватчиков.

Добавим, что обстрелы Никополя происходят практически каждый день. Например, недавно Никопольский район был атакован снарядами с флешетами.

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НикопольДнепропетровская областьВойна в Украине