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Россияне обстреляли два села в Донецкой области: ранены семь человек

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Донецкая область, Среда 12 июля 2023 18:19
Россияне обстреляли два села в Донецкой области: ранены семь человек Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 12 июля, обстреляли два села в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Обстрел села в Бахмутском районе

12 июля 2023 года оккупанты совершили авиаудар по Звановке Бахмутского района.

Снаряд попал в двухэтажный жилой дом, в результате чего получили ранения четыре женщины и мужчина, которые на момент атаки находились дома.

Обстрел села в Покровском районе

Около 13:30 в результате артобстрела села Бердичи Очеретинской ОТГ, получили осколочные ранения двое соседей 68 и 83 лет.

"Местные жители находились на улице, недалеко от собственных домов", - пояснили в прокуратуре.

Правоохранители уже начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Недавно российские войска обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате вражеских атак погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Позже оккупанты атаковали город Лиман, количество погибших в результате обстрела снова возросло. Пока известно о 9 жертвах ударов.

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