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Россияне обстреляли два района Днепропетровской области, повреждены линии электропередач

Фото: россияне обстреляли районы Днепропетровской области, повреждены линии электропередач (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска нанесли удар по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области. Повреждены линии электропередачи, без света 1500 абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Днем оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Красногригорьевской общинам Никопольского района. В последней изуродовано три частных дома. Без жертв",- написал Лукашук.

Он также отметил, что по Синельниковскому району тоже ударила тяжелая артиллерия россиян. Они обстреляли Великомихайловскую общину. Там повреждены линии электропередач, в результате чего около полутысячи абонентов остались без света. Обошлось без пострадавших.

"О звуке, похожем на взрыв, который вечером слышали жители Каменского и отдельных районов Днепропетровской области - информация выясняется", - добавил глава областного совета.

Напомним, российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Враг выпустил более 50 снарядов, в результате чего ранен 8-летний ребенок.

Также ранее мы писали, что оккупанты в ночь на 21 декабря шесть раз направляли "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области.

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