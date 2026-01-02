RU

Россияне обстреляли дронами больницу в Черниговской области

Фото: Россияне обстреляли дронами больницу в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российские оккупанты вечером 1 января совершили удар тремя дронами по больнице в Семеновке. Сейчас уточняется количество пострадавших и объем разрушений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Новгород-Северской РОА Александр Селиверстов в Facebook.

"Российские террористы только что нанесли удар тремя дронами по больнице в Семеновке. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - написал Александр Селиверстов.

В местной администрации также отмечают, что местные жители и медики находятся в состоянии повышенной тревоги, больница частично приостановила работу.

Это нападение стало частью серии атак России на гражданские объекты в Украине, включая больницы и школы.

Ранее в Украине уже фиксировали удары по медицинским учреждениям, что подчеркивает масштаб угрозы для мирного населения.

 

Напомним, что сегодня Александр Селиверстов сообщал о чрезвычайной ситуации в Семеновке. С обеда город подвергается атакам российских дронов. Враг применяет FPV-дроны и ударные беспилотники "Молния".

Также мы писали, что в новогоднюю ночь Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив 205 ударных дронов. Благодаря действиям сил ПВО большинство беспилотников было уничтожено.

По данным военных, с 18:00 31 декабря до утра 1 января враг атаковал Украину дронами типов Shahed, "Гербера" и другими, с направлений Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), Чауда, Гвардейское (ВОТ АР Крым) и Донецк. Примерно 130 ударных дронов были "Шахедами".

