Россияне обстреляли дронами больницу в Черниговской области

"Российские террористы только что нанесли удар тремя дронами по больнице в Семеновке. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - написал Александр Селиверстов.

В местной администрации также отмечают, что местные жители и медики находятся в состоянии повышенной тревоги, больница частично приостановила работу.

Это нападение стало частью серии атак России на гражданские объекты в Украине, включая больницы и школы.

Ранее в Украине уже фиксировали удары по медицинским учреждениям, что подчеркивает масштаб угрозы для мирного населения.